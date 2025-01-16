В Тбилиси объяснили тягу Зурабишвили повоевать с Россией нацистским прошлым ее предков

А в чём проблема? Автомат ей в зубы барабан на шею свистульку в жо.пу и вперёд на Россию. Пусть воюет воинственная грузинская кобыла.

АК

Александр Крылов

Страны НАТО продолжают войну с Россией руками укрозомби. Стыдно за российского президента, его лояльное отношение и медлительность к врагу! Ушло время быть добрым перед западным миром, перед полуграмотными особями неопределённого пола, ярых русофобов, потомков нацистов и их приспешников. На каждый вооружённый выпад в сторону России и её народа должен быть дан немедленный и многократный ответ. Прошло время несправедливых пакаяний перед опущенной пиндосами европой. Постоянно надо помнить слова Тютчева о том, чем является для России Европа!