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Царьград

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Минспорт обсудит детали XXIX полумарафона в Новосибирске 22 июля

Минспорт обсудит детали XXIX полумарафона в Новосибирске 22 июля

22 июля в Новосибирске пройдет пресс-конференция по Сибирскому фестивалю бега. Министр спорта Сергей Ахапов и другие организаторы обсудят программу XXIX полумарафона памяти Александра Раевича, который состоится 12 сентября.

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