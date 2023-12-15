Московское отделение КПРФ рекомендовало Зюганова и Левченко на выборы президента

Первый секретарь, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин заявил в Telegram, что московское отделение партии рекомендовало на выборы президента России кандидатуры председателя ЦК Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко.