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Царьград

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Аналитик Кошкович заявил о потере Европой влияния на мировую арену

Аналитик Кошкович заявил о потере Европой влияния на мировую арену

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Европа теряет способность влиять на мировые правила.

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