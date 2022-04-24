Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Ростова», ЦСКА против «Динамо»

«Урал» победил «Уфу» (2:1) в 26-м туре РПЛ.  Также в субботу «Локомотив» справился с «Нижним Новгородом» (2:1), «Сочи» переиграл «Ахмат» (3:2).

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