Тренер Рыбакиной о BYE, не предоставленном в Токио: «Нам нужна прозрачность. Хватит обвинять игроков в ошибках, допущенных самой системой»

Рыбакиной не предоставили прямой выход во второй круг, несмотря на то, что она была третьей сеяной. Возможность пропустить первый круг получили Мария Саккари и Каролин Гарсия, которые на прошлой неделе далеко прошли в Гвадалахаре, и им предстоял тяжелый перелет.