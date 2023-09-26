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Тренер Рыбакиной о BYE, не предоставленном в Токио: «Нам нужна прозрачность. Хватит обвинять игроков в ошибках, допущенных самой системой»

Рыбакиной не предоставили прямой выход во второй круг, несмотря на то, что она была третьей сеяной. Возможность пропустить первый круг получили Мария Саккари и Каролин Гарсия, которые на прошлой неделе далеко прошли в Гвадалахаре, и им предстоял тяжелый перелет.

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