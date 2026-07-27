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Metro Москва

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Владимир Путин: Россия достигнет целей в СВО благодаря сплочённости народа

Владимир Путин: Россия достигнет целей в СВО благодаря сплочённости народа

Президент РФ Владимир Путин заявил о неизбежности достижения целей специальной военной операции. Он подчеркнул героизм участников СВО и всестороннюю поддержку общества, а также отметил поступательное движение страны к целям, несмотря на усилия Запада.

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