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Царьград

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Врач рассказала, какими напитками не стоит запивать лекарства

Врач рассказала, какими напитками не стоит запивать лекарства

Совмещение таблеток и алкоголя может привести к летальному исходу.Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с корреспондентом «Москвы 24» рассказала, что не стоит сочетать прием лекарств с употреблением молока, чая, кофе, газированных напитков и грейпфрутового сока.

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