Юрист о новых правилах отчетности для бизнеса: «Позволит повысить эффективность работы»

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подготовила новую стратегию развития до 2030 года, в которой предложила в два раза сократить отчетную нагрузку на бизнес, заявил вице-премьер России Александр Новак на правительственном совещании.
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