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Захарова: Лавров примет участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии 

Захарова: Лавров примет участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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