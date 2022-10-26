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Садио Мане признан лучшим игроком матча «Барселона» — «Бавария»

30-летний фланговый нападающий национальной сборной Сенегала по футболу Садио Мане с оценкой 9.00 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Бавария» (0:3).

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