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Царьград

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Запись настоящая, но доверия нет: почему голосовое сообщение от Ирины Усольцевой вызывает вопросы

Запись настоящая, но доверия нет: почему голосовое сообщение от Ирины Усольцевой вызывает вопросы

Друг Усольцева получил аудиосообщение от имени Ирины. Что не так с этой записью?Валентин Дегтерёв, друг пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева, заявил о получении анонимного аудиосообщения от имени его супруги, Ирины.

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