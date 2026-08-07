Запись настоящая, но доверия нет: почему голосовое сообщение от Ирины Усольцевой вызывает вопросы

Друг Усольцева получил аудиосообщение от имени Ирины. Что не так с этой записью?Валентин Дегтерёв, друг пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева, заявил о получении анонимного аудиосообщения от имени его супруги, Ирины.