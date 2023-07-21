Военное обозрение

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Глава ЦРУ попытался оправдать срыв украинского контрнаступления

Глава ЦРУ попытался оправдать срыв украинского контрнаступления

Проведение наступательной операции является очень тяжелой задачей. Поэтому не стоит удивляться тому, что действия ВСУ пока не привели к заметным успехам.

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