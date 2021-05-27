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Какое свое воинское звание ненавидел Сталин

Какое свое воинское звание ненавидел Сталин

Современники отмечают, что Иосиф Виссарионович Сталин отличался скромностью: пустой похвальбы и лести не любил, жил и питался просто, из наград даже на торжественные приемы зачастую надевал лишь звезду Героя соцтруда, полученную в 1939 году.

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