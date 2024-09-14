ВСУ потеряли на Курском направлении более 13 тысяч солдат с начала СВО

Потери ВСУ за всё время боевых действий в Курской области составили более 13 тыс. военнослужащих. «За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13 100 военнослужащих», — заявили в Минобороны России.
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