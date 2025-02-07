Пискарев: НАТО использует экстремистские организации для гибридной войны

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала активную работу стран НАТО по использованию экстремистских и террористических организаций как средства гибридной войны против РФ.
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