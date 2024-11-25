Пентагон: США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракеты "Орешник"

США пока не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности "Орешник". Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопросы журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства, передает РИА Новости.