Невестка фигуранта дела топ-менеджера «Росатома» попросила вернуть ей украшения

Невестка бизнесмена и генерального директора строительной компании «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе, обвиняемого в даче взятки топ-менеджеру «Росатома» Геннадию Сахарову, попросила снять арест с ее дорогих украшений.
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