Ученые приблизились к тому, что люди могли заново отращивать зубы

Потеря постоянного зуба обычно означает установку протезов или титановых имплантатов, но что, если бы мы могли вырастить новые зубы? Исследовательская группа под руководством Памелы Йелик из Университета Тафтса работает над тем, чтобы сделать это возможным.
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