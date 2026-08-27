Раскрыты цели массированного удара ВС России по украинской инфраструктуре

Цели ночного массированного удара по украинской инфраструктуре назвали в Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, в Киеве и Киевской области поражены цеха по сборке беспилотников – производящие, в том числе, барражирующие боеприпасы "Хорнет".