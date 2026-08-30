Россиян предупредили о новых мошеннических схемах осенью 2026 года

Осенью 2026 года жителей России может ожидать целый ряд новых киберугроз, связанных с актуальной сезонной повесткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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У нас в думе восседает Боярский Сергей, надеемся, что этот депутат предпримет меры, не только на словах, но и на деле. А то только туману напускает своими предупреждениями, а конкретики никакой.