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Майкл Джексон до конца жизни считал первую супругу своей родственной душой

Майкл Джексон до конца жизни считал первую супругу своей родственной душой

Близкие Майкла Джексона признались, что чувства певца к первой жене не угасли после развода Известный исполнитель Майкл Джексон сохранял сильную эмоциональную привязанность к своей первой жене Лизе Мари Пресли даже после официального расставания.

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