США готовятся к ответным мерам: КНР угрожает ударом из-за конфликта по золоту Ирэн ОрлонскаяАналитики из Sohu сообщают о том, как Китай начал мстить США за отказ вернуть часть золота, которое хранится в американских хранилищах.
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