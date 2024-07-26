Daily Mail: NASA зафиксировало извержение темной плазмы на Солнце

Американские исследователи наблюдают редкое явление на поверхности Солнца. Подробности сообщает Daily Mail со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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