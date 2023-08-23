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Акинфеев мечтает создать лигу для детских команд: «Сейчас другое время и дети – к ним нужно более трепетное отношение»

Акинфеев мечтает создать лигу для детских команд: «Сейчас другое время и дети – к ним нужно более трепетное отношение»

Во вторник в Химках завершился «Кубок Игоря Акинфеева», собравший 16 детских футбольных команд. Победителем турнира стала команда московского «Локомотива».

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