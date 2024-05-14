Компания режиссера «Слуги народа» получила контракты на 750 млн за поставку электроэнергии - расследование Bihus.Info

Компания "Эл-энерго" режиссера "Слуги народа" Алексея Кирющенко с октября 2023 года по май 2024 года заключила 12 контрактов более чем на 750 млн гривен на поставку электроэнергии от коммунальных предприятий.
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