Казанские производители косметики столкнулись в этом году с проблемой нехватки кадров

Казанские производители косметики столкнулись с серьезной проблемой нехватки кадров в этом году. Основатель местной компании, выпускающей продукцию под различными брендами, Олеся Мустаева, отметила, что соискатели предпочитают искать работу рядом с домом, но из-за сокращения доступных производственных площадей многие предприятия покидают город, передает «РБК Татарстан».