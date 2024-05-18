«С ней больше работать не будут»: адвокат поставила крест на карьере Собчак после фееричного провала

«Блондинка в шоколаде» сделала большую ошибку, подмочившую ее репутацию. Ксения Собчак соцсетиСкандал с командой Ксении Собчак, отправившейся отбывать срок наказания в места не столь отдаленные за вымогательство в особо крупных размерах, серьезно подмочил репутацию самой журналистки.
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