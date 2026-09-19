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Земля

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Рассрочка на жилье обернулась ловушкой: как покупатели теряют деньги и что делать при отказе в ипотеке

Рассрочка на жилье обернулась ловушкой: как покупатели теряют деньги и что делать при отказе в ипотеке

Последние пару лет рынок новостроек жил в новой реальности: ипотека стала почти недоступной, а застройщики всё активнее предлагали альтернативу — рассрочку.

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