Армения потребовала прекратить работу пограничников России в аэропорту Звартноц

Пограничники ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц в Ереване. Такое заявление сделал спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя сообщение о том, что власти якобы уже приняли данное решение.
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