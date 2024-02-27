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Армения потребовала прекратить работу пограничников России в аэропорту Звартноц

Армения потребовала прекратить работу пограничников России в аэропорту Звартноц

Пограничники ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц в Ереване. Такое заявление сделал спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя сообщение о том, что власти якобы уже приняли данное решение.

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