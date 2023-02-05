Спецоперация Z: Битва титанов за украинский титан

В США опасаются, что в случае полной победы над Киевом Россия монополизирует мировой рынок «космического металла» Сергей Ищенко Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС У боевых событий, что скоро год как гремят на Украине, без сомнения много потаенных пружин.