БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К зеленскому уже приставили его киллера. Пока он притворяется его охранником.Зеленский принес ...
  • Юрий Вершинин
    Какой гражданин России? Он румын. 😂В США КИРКОРОВ ПО...
  • степан дунов
    Пока в России такая власть   центр ЕБН БУДЕТ И ДАЛЬШЕ РАССАДНИКОМ СЕПАРАТИЗМА ."НОВАЯ ДИВЕРСИЯ З...

Спецоперация Z: Битва титанов за украинский титан

Спецоперация Z: Битва титанов за украинский титан

В США опасаются, что в случае полной победы над Киевом Россия монополизирует мировой рынок «космического металла» Сергей Ищенко Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС У боевых событий, что скоро год как гремят на Украине, без сомнения много потаенных пружин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх