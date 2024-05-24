300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Вот такими темпами Талибан с прошлого года строит в Афганистане гигантский канал Кош-Тепа. А вот это - его первый открывшийся участок: А вы думали они дикари, и умеют только по горам с автоматами бегать, да женщин угнетать - согласно той репутации, которую им создали американцы.