300 км канал, который роет Афганистан, сделает узбеков беженцами. Куда они побегут?

Вот такими темпами Талибан с прошлого года строит в Афганистане гигантский канал Кош-Тепа. А вот это - его первый открывшийся участок: А вы думали они дикари, и умеют только по горам с автоматами бегать, да женщин угнетать - согласно той репутации, которую им создали американцы.
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