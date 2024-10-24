Молдова и Румыния установят совместный контроль на одном из пограничных пунктов

Румыния и Молдова установят совместный контроль на пограничном пункте «Галац-Джурджулешты». Власти Румынии одобрили переговоры и подписание Соглашения с правительством Республики Молдова об осуществлении скоординированного контроля на пункте пересечения границы в направлении въезда в Румынию.