Молдова и Румыния установят совместный контроль на одном из пограничных пунктов

Румыния и Молдова установят совместный контроль на пограничном пункте «Галац-Джурджулешты». Власти Румынии одобрили переговоры и подписание Соглашения с правительством Республики Молдова об осуществлении скоординированного контроля на пункте пересечения границы в направлении въезда в Румынию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии