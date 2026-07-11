Песню "Россия для кавказцев"* признали экстремистской

В тексте нашли призывы к ненависти и пропаганду неполноценности отдельных групп Песня "Россия для кавказцев"* исполнителя "Русня" включена Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов, пишет РИА Новости.
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