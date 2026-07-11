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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Песню "Россия для кавказцев"* признали экстремистской

Песню "Россия для кавказцев"* признали экстремистской

В тексте нашли призывы к ненависти и пропаганду неполноценности отдельных групп Песня "Россия для кавказцев"* исполнителя "Русня" включена Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов, пишет РИА Новости.

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