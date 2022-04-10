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«Мемфис» установил рекорд клуба по количеству очков в одной четверти матча – 55

Игроки «Мемфиса» набрали 55 очков в третьей четверти матча против «Нового Орлеана» и установили новый рекорд клуба по результативности в одной четверти встречи.

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