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«Вам здесь не рады»: ужесточен въезд неграмотных и бедных детей мигрантов в РФ

«Вам здесь не рады»: ужесточен въезд неграмотных и бедных детей мигрантов в РФ

Иллюстрация: Блокнот Что происходит в России со сферой миграции, прежде всего из Средней Азии? Пессимисты считают, что все плохо и мы сваливаемся в ад, подобный британскому.

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Комментарии
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Одиссей
Вы вообще-то читаете ветку или имеете только одну цель: опубликовать ВАШЕ ценное мнение? Я ж ровно о том же и почти теми же словами писал в СВОЕМ посте над Вашим!!
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4 н.
И
Иринушка
Нет, здесь только вы публикуете свое &quot;ценное &quot;мнение. Ну и сдались вы мне 300 лет, прощайте.
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3 н.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые Комментаторы!  Для Кого(?) РАСШИРЯЛИСЬ Границы РУССКОГО Государства???
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3 н.