РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    жаба-самый страшный зверь для людей.Многих задушила...В Госдуме заметил...
  • Игорь Овчаренко
    НЕКОМУ НАЛИТЬ ЕМУ КЕРОСИНА....Американский разв...
  • Александр Лагуткин
    Война идет!  Этот беспилотник входит в цепочку  управления ракетами и дронами врага, которые обстреливают российскую ...Американский разв...

Зеленский* подтвердил, что на саммите в Швейцарии не будет требовать вывода российских войск

Зеленский* подтвердил, что на саммите в Швейцарии не будет требовать вывода российских войск

Владимир Зеленский* на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро во вторник, 28 мая, подтвердил, что на саммите в Швейцарии вынесет в своей «формуле мира» только три пункта, среди которых требования вывода российских войск не будет, – сообщают украинские СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх