Зеленский* подтвердил, что на саммите в Швейцарии не будет требовать вывода российских войск

Владимир Зеленский* на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро во вторник, 28 мая, подтвердил, что на саммите в Швейцарии вынесет в своей «формуле мира» только три пункта, среди которых требования вывода российских войск не будет, – сообщают украинские СМИ.
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