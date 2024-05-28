Зеленский* подтвердил, что на саммите в Швейцарии не будет требовать вывода российских войск

Владимир Зеленский* на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро во вторник, 28 мая, подтвердил, что на саммите в Швейцарии вынесет в своей «формуле мира» только три пункта, среди которых требования вывода российских войск не будет, – сообщают украинские СМИ.