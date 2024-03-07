Антироссийский разворот Армении, или Всё решит армянский народ?

Уже всем понятно, что после визита Пашиняна в Женеву и встречи с главой британской разведки МИ-6 Ричардом Муром, армянское руководство в ближайшее время может выйти из ОДКБ и подать «кандидатскую» заявку на членство в ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии