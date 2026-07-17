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Эхо кризиса в Киеве, маневр ЦБ и новости по топливу: что ждет россиян на следующей неделе

Эхо кризиса в Киеве, маневр ЦБ и новости по топливу: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя для России пройдет на фоне сразу трех чувствительных сюжетов. На украинском направлении политический кризис в Киеве накладывается на высокую интенсивность боевых действий и может усилить вопросы Запада к команде Владимира Зеленского.

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