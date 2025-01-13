«Заслуживает особого уважения»: Якушев оценил работу военкоров

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев поздравил журналистов с Днем российской печати, подчеркнув важность их работы в условиях специальной военной операции.
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