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В кастрюльке

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Секрет сочного шашлыка: мариную мясо в томатах и базилике минимум 4 часа. Рецепт маринада, который ищут все

Секрет сочного шашлыка: мариную мясо в томатах и базилике минимум 4 часа. Рецепт маринада, который ищут все

Есть мнение, что вкус шашлыка напрямую зависит лишь от качественного мяса. Однако, настоящий секрет вкусного шашлыка – это правильный маринад.

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