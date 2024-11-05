В Новокузнецком детском лагере массово отравились дети

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 5 ноября сообщили, что 4 ноября поступило сообщение, что в детском оздоровительном лагере в Новокузнецком районе произошло массовое заболевание детей.
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