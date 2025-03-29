Украинский пленный рассказал, что ВСУ набирают осужденных женщин

После прихода на должность командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого на Украине в армию начали набирать осужденных женщин, рассказал украинский пленный Константин Харитонов в ролике, опубликованном 29 марта пресс-службой Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии