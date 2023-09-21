Газ Балашихи "утёк" в офшоры: глава "Мособлгаза" Баранов ответит за взрыв?

Alex Nемо

И почему то никого не удивляет что журналисты с лёгкостью находят такие материалы (просто за то что в них уже положено по крайней мере 5 статей!), а вот контролирующие органы ничего подобного не знают и не видят? Может всё таки начинать то надо именно с них, с этих самых контролёров - прокуратуры, потребнадзора, налоговое управление на месте и т.д.?