В Челябинской области запретили движение автобусов и фур по федеральной трассе

Участок трассы М-5 на территории Челябинской области закрыт для автобусов и грузового транспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с 1548 км по 1835 км закрыто до 14:00 воскресенье, 10 ноября.