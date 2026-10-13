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Нижегородская правда

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Семерых мигрантов незаконно трудоустроили на стройку таунхаусов в Ждановском

Семерых мигрантов незаконно трудоустроили на стройку таунхаусов в Ждановском

В Кстовском районе задержали семерых мигрантов, незаконно работавших и проживавших на стройке таунхаусов.

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