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Защитник "Ахмата" Тодорович из-за перелома выбыл из строя до конца года

Защитник "Ахмата" Тодорович из-за перелома выбыл из строя до конца года

Защитник грозненского "Ахмата" Дарко Тодорович выбыл из строя до конца года из-за серьезной травмы, полученной в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт клуба из столицы Чечни.

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