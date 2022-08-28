Защитник "Ахмата" Тодорович из-за перелома выбыл из строя до конца года

Защитник грозненского "Ахмата" Дарко Тодорович выбыл из строя до конца года из-за серьезной травмы, полученной в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт клуба из столицы Чечни.