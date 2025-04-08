«На потенцию не влияет»: Газманов появился на публике со шрамом — что случилось с певцом

Народный артист пришел с разбитым лицом поздравить друга с юбилеем. Олег Газманов Anatoly Lomokhov/Global Look PressНародный артист России Олег Газманов появился на публике со шрамом на лице, который ему не удалось спрятать под толстым слоем грима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии