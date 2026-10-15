38-летняя Оксана Самойлова вслед за 12-летней дочерью Леей сменила образ на фоне скандала со стрельбой, которую устроил её экс-супруг Джиган в их подмосковном доме.
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