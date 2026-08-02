Депутат Воропаева: пора прекратить поддержку семей мигрантов

В ЛДПР выступили за сокращение расходов региональных бюджетов на социальную поддержку мигрантов. По мнению депутатов ЛДПР, пособия, льготы и другие меры поддержки, финансируемые за счет налогов россиян, должны в первую очередь предоставляться гражданам России и российским семьям, сообщает пресс-служба партии.